Lise öğrencileri, 'plastiğe hayır' diyerek ahşap oyuncaklar yaptı

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kanserojen madde içeren \'plastik oyuncaklara hayır\' diyerek ahşap oyuncaklar üretmeye başladı. Anaokulları için oyuncaklar yapan öğrenciler, yetim çocuklar için de \'Her Yetime Bir Oyuncak\' projesini hayata geçirdi.

Merkez Palandöken ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Bölümü öğretmen ve öğrencileri pastik oyuncaklara savaş açtı. Liselerindeki atölyede okulların ihtiyacı olan malzemeleri yapan öğretmen ve öğrenciler çocukları daha sağlıklı oyuncaklarla buluşturmak için ahşap oyuncak üretimine başladı. Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Bölümü Şefi Selçuk Dağdelen ve öğretmen İbrahim Küçükoğlu ile 35 öğrenci; büyük erkek ve kız çocukları için otomobil, tren, vagon, bebek, ev gibi oyuncaklar üretti. Ekibin ğrencileri, anaokuluna gidenler için ise el ve kas koordinasyonunu geliştirecek oyuncaklar yaptı.

\'YETİM ÇOCUKLARI ORGANİK OYUNCAKLAR İLE BULUŞTURACAKLAR\'

Bölüm olarak plastik oyuncağa hayır dedikleri için ahşap oyuncak üretme kararı verdiklerini söyleyen Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı Bölümü Şefi Selçuk Dağdelen, kısa sürede çok fazla oyuncak yaptıklarını bildirdi. Kız ve erkek çocukları ile anaokuluna giden öğrenciler için farklı oyuncaklar ürettiklerini ifade eden Dağdelen, projeleri kapsamında yetim çocukları da sevindirmeyi amaçladıklarını bildirdi. \'Her Yetime Bir Oyuncak\' kampanyası çerçevesinde ilçede bulunan yetim çocuklara oyuncak dağıtacaklarını belirten Dağdelen, yetim çocukları organik oyuncaklarla buluşturacaklarını vurguladı.

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