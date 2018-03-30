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Eğitim

Lise öğrencileri için düzenlenecek yarışmanın konusu: Ayşe Osmanoğlu ve 'Babam Sultan Abdülhamid'

Yarışmaya ortaöğretim kurumlarında okuyan 11. ve 12. sınıf öğrencileri katılabiliyor

30 Mart 2018 15:46

İstanbul'da lise öğrencileri arasında düzenlenecek "Sultan 2. Abdülhamid Konulu Kitap Okuma Yarışması" için Milli Eğitim Bakanlığı, Ayşe Osmanoğlu tarafından kaleme alınan "Babam Sultan Abdülhamid" hatıratını zorunlu tuttu. İstanbul Valiliği tarafından okullara gönderilen yazıda, kitapların yarışmacılara ücretsiz dağılatılacağı belirtildi. 

Söz konusu yazıda yarışmanın amacı, "Milli, yerli ve kültürel değerlere duyarlılığın artırılması, bu kapsamda Sultan 2. Abdülhamid Han'ın hayatının bilinmesi" diye anlatıldı. 

Üç aşamalı yarışmanın ilk iki aşamasında, 25'er çoktan seçmeli soru sorulacağı ve dört yanlışın bir doğruyu götüreceği kaydedildi. Eşitlik durumunda yaşı küçük öğrencilerin değerlendirileceği ifade edildi.

Yarışmaya katılımın gönüllü olduğu belirtilse de, T24'e bilgi veren kaynaklar "okullara koli koli kitap gönderildiğini ve bu kitapların çok sayıda öğrenciye dağıtıldığını" kaydetti. 

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