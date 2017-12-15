Lise müdürü pompalı tüfekli saldırıda öldü- Yeniden

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\'Lise müdürü pompalı tüfekli saldırıda öldü\' başlıklı haberimizi, ek bilgilerle yeniden geçiyoruz!

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Taylan YILDIRIM-Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, görev yaptığı Anadolu lisesinde, öğrencilerden İ.P. (16) tarafından pompalı tüfekle vurulan okul müdürü Ayhan Kökmen (47), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma olayın ardından, hakkında okulda disiplin soruşturması süren İ.P. ile okuldan uzaklaştırılan arkadaşı U.Y. (16) ve tüfeğin sahibi U.Y.\'nin babası B.Y.\'yi gözaltına aldı.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, bugün saat 15.00 sıralarında üç yıldır görev yaptığı okulun içinde, iddiaya göre, öğrencilerinden İ.P.\'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen, çağrılan ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayhan Kökmen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma, olayın ardından, okulda hakkında disiplin soruşturması bulunan 11\'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılan U.Y.\'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan, U.Y.\'nin babası B.Y.\'yi, Ödemiş\'in kırsal Kızılcaavlu Mahallesi\'nde gözaltına aldı. Olayda kullanılan ve toprağa gömülen tüfek de ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki öğrenciden İ.P.\'nin hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü, dün Okul Müdürü Ayhan Kökmen tarafından okulun dışında U.Y.ile birlikte sigara içtikleri için uyarıldığı öğrenildi. Kökmen\'in bugün de İ.P.\'yi saçları uzun olduğu için uyardığı belirtildi. Bunun üzerine İ.P.\'nin okuldan ayrılıp, arkadaşı U.Y ile birlikte döndüğü ve pompalı tüfekle Müdür Kökmen\'e üç el ateş ettiği, birinin boşa gittiği diğer ikisinin ise isabet ettiği öğrenildi. İ.P.\'nin Okul Müdürü Ayhan Kökmen\'in bugünkü uyarısı sırasında kendisine tokat attığını da iddia ettiği belirtildi.

EŞİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Bademli Şürkrü Saraçoğlu İlkokulu\'nda öğretmen olarak görev yapan Ayşe Ümmü Kökten, eşinin vurulduğunu öğrenip, Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne koştu. Eşinin yaşamını yitirdiğini öğrenen Ayşe Ümmü Kökten büyük üzüntü yaşadı. Kökten\'i meslektaşları teselli etmeye çalıştı.

SAVCI İNLECEME YAPTI

Cinayetle ilgili olarak Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayı soruşturan savcı, hastane morgundaki incelemesinin ardından okula da geldi. Ayhan Kökmen\'e İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapılmasına karar verilirken, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Şüpheli iki öğrencinin ifadelerinin de savcı tarafından alınacağı belirtildi.

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