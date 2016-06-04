Lise kütüphanesinde skandal kitap: Saçını açan kadın erkeği tahrik ediyor ve bazen cinayete yol açabiliyor!

Trabzon’da Tonya Anadolu Lisesi’nin kütüphanesinde bulunan Feyzullah Birışık’a ait iki kitapta "kadınların şeytana uyarak okuduğu, başı açık kız öğrencilerin erkek öğrencileri tahrik ettiği ve bu nedenle her saniye günah işlediği" savunuldu.

Cumhuriyet'ten Ahmet Şefik'in haberine göre, “Saçını açan, vücudunu açmış gibi olur” gibi ifadelerin yer aldığı kitapta, “Bazıları kadının tahrikine tahammül edemeyip her şeyi göze alıp o zavallı bayanı kaçıracak ve arzularına alet edecek, sıraya başka erkekler girecek, hatta polise anlatmasın diye tenha bir yerde öldürüp, geçip gideceklerdir. Peki yolda görüntüsüyle erkeği tahrik eden, hal ve hareketleriyle umutlandıran, ‘güzelliğimi sergilerim’ inadında olan kadınların hiç suçu yok mudur” deniliyor.

Kitabın bir bölümünde, şeytan bir anne yerine koyularak, kızının örtünmesini engellemeye çalıştığı anlatılıyor. Şeytanla konuşan kız figürlerinin gösterildiği kitapta anne, şeytana, “Kuran deliller gösteriyor” diyor. Şeytan ise “Manevi baskıya geç, hiçbir kız annesini üzmek istemez” diyor. Şeytan’ın kızla konuştuğu bir bölümde, şeytan kıza, “Okuyup kültürlü olman lazım: Senin tüm yaşıtların okuyor. Onların yanında cahil cahil oturmak istemezsin herhalde. Bir şekilde oku ve diploma al. Kolunda altın bir bilezik olmuş olur. Evlenip ayrılmış olsan bile ayaklarının üzerinde durursun...” diyor.

"Dehşete kapıldık"

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci, “Dehşete kapıldık” dedi. “Türkiye’de eğitim sistemimizin içine sürüklendiği bilim dışılığı ve karanlığı ortaya seren korkunç bir tablo ile karşı karşıyayız” dedi.