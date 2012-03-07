Lisedeki kantin eylemine polis baskını

T24 - İstanbul İsmail Erez Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri okul kantinindeki fiyatları protesto etmek için, evlerinden getirdikleri yiyecekleri yemek istedikleri ancak, okul müdürünün polislerle sınıfı basıp yiyecekleri toplattığı iddia edildi.

Ekin Karaca'nın Biaanet'te yer alan haberine göre, İstanbul İsmail Erez Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrencileri, pazartesi gününden itibaren kantinde uygulanan yüksek fiyat politikasını ve kantinde satılan yiyeceklerin lezzetsiz oluşunu protesto etmek amacıyla kantin boykotuna başladılar. Boykota katılanlardan Lise Anarşist Faaliyet (LAF) üyesi lise 3 öğrencisi A.Y, bugün okula sivil polislerin geldiğini ve evlerinden getirdikleri yiyecekleri yemelerinin engellendiğini söyledi.

'Sınıfa polis getirdiler'

A.Y, yaptığı açıklamada, pazartesi günü okul kantinindeki kötü yiyecekler ve yüksek fiyatlar nedeniyle bildiri dağıttıklarını söyledi. Ardından bugün için boykot kararı aldıklarını ifade eden A.Y, on dakikalık ders arasında sınıfta bulunan sıraları birleştirerek, evden getirdikleri peynir, zeytin, ekmek gibi yiyecekleri ortaya koyup hep birlikte yemeye başladıklarını belirtti. A.Y. daha sonra yaşananları şöyle anlattı: "O sırada okul müdürü, üç öğretmen ve üç sivil polis sınıfa girerek yaptığımız şeyin yasak olduğunu ve yiyecekleri derhal toplamamızı istediler. Bunun üstüne ben karşı çıktım ve kendi yemeklerimizi yemenin yasak olamayacağını, okul yönetimi tarafından sınıfa polislerin sokulmasının ise sadece tehdit amaçlı olduğunu söyledim. Bunun üstüne sınıftaki diğer öğrenciler başka sınıflara gönderildi ve ben tek başıma kaldım. Sonra beni çıkartıp müdürün odasına götürürlerken birkaç polis daha geldi."

'Okuldan almazsanız polise veririz'

A.Y, bu eylemi tek başına organize etmediğini, tüm sınıfın hatta okuldaki öğrencilerin de çok büyük bölümünün destek verdiğini söyledi. Sınıfta polislere ve müdüre karşı çıktığı için tüm olayı kendi üstüne kaldığını ifade eden A.Y, ailesinin okula çağrıldığını belirtti. A.Y. şöyle devam etti: "Öğlene doğru annem ve babam okula geldi. Okul yönetimi, ailem okula gelince beni okuldan almalarını istedi. Müdür, okuldan alınmamam durumunda beni polislere vereceğini söyleyerek tehdit etti. Ailem de düşüneceklerini söyledi.Ben okuldan ayrılmak istemiyorum. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ailem de bu açıdan arkamda duruyor."