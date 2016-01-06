Lise ders kitabında hata; Avusturya kıta, Galilei Fransız, Özal 1997'de Başbakan

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEş) liselerde ücretsiz olarak dağıttığı ders kitapları önemli yanlışlar içeriyor. Ortaöğretim 9'uncu sınıfta (lise 1) okutulan Tarih, Proje Hazırlama ve Fizik ders kitaplarında öğrencilere hatalı bilgilerin öğretildiğini söyleyen veliler "Çocuklar bu hatalı bilgiler üzerinden sınava giriyor" diyor. Kitapta, Avusturya kıta, Galilei Fransız, Turgut Özal 1997'de Başbakan olarak verildi.

Habertürk’ten Bürde Özçakır ve Derya Öztürk’ün haberine göre, ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarında büyük skandal! 9. sınıflarda okutulan ve 2011-2012’den itibaren farklı yıllarda 5 yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edildiği belirtilen Tarih, Proje Hazırlama ve Fizik ders kitaplarındaki hatalar velilerin tepkisine neden oluyor. Kitapta yer alan yanlışlar şöyle:

Pısa İtalya’da değil Fransa’da

Ortaöğretim 9. sınıf Fizik ders kitabı (Tuna Yayınları-Yazar: Kadem Erbaş) 1’inci ünite Fizik Bilimi’ne Giriş bölümünün 32’nci sayfasında, Galileo Galilei başlıklı ünite sonu okuma parçasında Galilei’nin doğum yeri İtalya’nın Pisa kenti değil, “Fransa’nın Pisa kenti” diye sunuluyor.

Ortaöğretim 9. sınıf Tarih ders kitabı (Ekoyay Yayıncılık-Yazar: Ahmet Yılmaz) ilk ünitesi Tarih Bilimine Giriş’te, “Tarihin Önemi” konusundaki “Çanakkale” başlıklı okuma parçasında, 1997 yılında eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın başbakanlık yaptığı anlatılıyor. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal 1993 yılında Cumhurbaşkanı olarak görev yaparken hayatını kaybetti.

Kitabın 53’üncü sayfasında, “İlk Çağ Uygarlıkları” konusunun “Kültür ve Uygarlık” başlığı altındaki “Dünya Üzerindeki İlk Uygarlıklar” haritasında ise Avustralya kıtası “Avusturya” olarak gösteriliyor.

Ortaöğretim 9. sınıf Proje Hazırlama ders kitabı (Ada Matbaacılık-Yazarlar: Ahmet Nazlıoğlu, Filiz Şenses) “Birinci Ünite: Bilimi Araştırma ve Proje İlişkisi” ünitesinde, sayfa 32’de yer alan Ünite Sonu Değerlendirme Testi’ndeki soruların yanıtları öğrencileri şaşırtıyor.

“Aşağıdakilerden hangisi şüphe edilemeyen bilgi çeşididir?” sorusunun doğru yanıtı testin cevap anahtarına göre “Sanat Bilgisi.” “Aşağıdakilerden hangisi araç gereç yapımıyla ilgilidir?” sorusunun yanıtı ise “Gündelik Bilgi” olarak gösteriliyor.