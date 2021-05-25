Lise bahçesindeki ağaçlar düğün salonu için kesildi

Eskişehir’de bulunan Tayfur Bayar Anadolu Lisesi’nin bahçesindeki ağaçlar, düğün salonu için kesildi.

Eskişehir Tepebaşı’ndaki Tayfur Bayar Anadolu Lisesi’nin bahçesindeki ağaçların düğün salonunun genişletilmesi için kesildiği öğrenildi. Ali Güven Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nin bahçesinde bulunan düğün salonunu büyütmek için harekete geçildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, düğün salonunun genişletilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, lisenin bitişiğinde yer alan Tayfur Bayar Anadolu Lisesi’nin bahçe duvarı yıkıldı. Cuma akşamı gerçekleştirilen yıkımın ardından Tayfur Bayar Anadolu Lisesi’nin bahçesine giren iş makinaları, okul bahçesinde ağaç kıyımı yaptı. Mesai saatinden sonra kesilen ağaçların, anadolu lisesi öğretmenleri ile öğrencilerinin elleriyle diktiği ve yıllardır özenle baktığı ağaçlar olduğu belirtildi.