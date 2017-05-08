Lise arkadaşını öldürdükten sonra kendini vuran Hasan'ın organları, 8 kişiye hayat verecek!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Hürriyet Anadolu Lisesi'nde önceki gün 10'uncu sınıf öğrencisi arkadaşı 16 yaşındaki Nilüfer Acar'ı sınıf içinde tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan Can'ın organları 8 hastaya nakledilecek.

DHA'dan Hüseyin Tüccar'ın haberine göre, Hasan Can'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi de çocuğun vasiyeti üzerine tüm organlarının bağışlanmasını kabul etti.

Hasan Can’ın kalp ve akciğeri Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde 2 hastaya, böbrekleri İzmir ve Bursa’da 2 hastaya, korneaları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2 hastaya, karaciğeri ise ikiye bölünerek Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2 hastaya nakledilmesi için ameliyatla alındı.

Ambulans uçakla

Kalp ve akciğerin Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’ne götürülmesi için Sağlık Bakanlığı´nın ambulans uçağı, karaciğerin Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürülmesi için de Genelkurmay’ın bir askeri uçağı kullanıldı.