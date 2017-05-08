T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Lise arkadaşını öldürdükten sonra kendini vuran Hasan'ın organları, 8 kişiye hayat verecek!

Hasan Can'ın organları çeşitli illerdeki hastanelere gönderildi

08 Mayıs 2017 10:44

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Hürriyet Anadolu Lisesi'nde önceki gün 10'uncu sınıf öğrencisi arkadaşı 16 yaşındaki Nilüfer Acar'ı sınıf içinde tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan Can'ın organları 8 hastaya nakledilecek.

DHA'dan Hüseyin Tüccar'ın haberine göre, Hasan Can'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi de çocuğun vasiyeti üzerine tüm organlarının bağışlanmasını kabul etti.

Hasan Can’ın kalp ve akciğeri Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde 2 hastaya, böbrekleri İzmir ve Bursa’da 2 hastaya, korneaları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2 hastaya, karaciğeri ise ikiye bölünerek Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2 hastaya nakledilmesi için ameliyatla alındı.

Ambulans uçakla 

Kalp ve akciğerin Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’ne götürülmesi için Sağlık Bakanlığı´nın ambulans uçağı, karaciğerin Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürülmesi için de Genelkurmay’ın bir askeri uçağı kullanıldı. 

ETİKETLER

Lise arkadaşıöldürdüHasan Canorganlar8 kişiye hayat verecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24