Lippi emeklilikten sıkıldı, Çin'e gidiyor

Çin Milli Takımı’nda Goa Hongbo’dan boşalan teknik direktörlük görevine Marcello Lippi’nin geçeceği iddia edildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, son olarak Çin ekibi Guangzhou Evergrande’yi çalıştıran ve emeklilik kararı alan efsane futbol adamı, Çin Milli Takımı ile spora geri dönecek.

Kariyerinde beş İtalya, üç Çin Ligi, üç İtalya Kupası, bir Asya Şampiyonlar Ligi ve bir Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan efsane futbol adamı, bu yıl verdiği bir demeçte, "Fikrimi değiştirdim. Evde geçirdiğim birkaç ayda futbolu ne kadar özlediğimi anladım" diyerek dönüş sinyali vermişti. Kararın 1 Kasım’da açıklanması bekleniyor.