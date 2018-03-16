Lionslardan 100'üncü yıl anısına aslan heykeli

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, farklı ülkelerden bir araya gelen Lionslar, kulübün kuruluşunun 100\'üncü yıl dönümü dolayısıyla Özgürlük Parkı\'na simgeleri olan aslan heykeli yaptırdı.

Lions üyelerinin Antalya\'da düzenlediği Akdeniz Konferansı\'na Uluslararası Lions Başkanı Hindistanlı Naresh Aggarwal ve farklı ülkelerden temsilciler katıldı. Lionslar, 100\'üncü kuruluş yıl dönümleri dolayısıyla Muratpaşa Belediyesi bünyesindeki Özgürlük Parkı\'na simgeleri olan aslan heykeli yaptırdı. Heykelin açılışına Antalya\'da bulunan konuklar ve Antalyalı Lionslar katıldı. Lions 118 R Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı Hayri Tuna Yükselen, dünya üzerinde en yaygın topluluğun Lions topluluğu olduğunu söyledi. Lionsların nerede ihtiyaç sahibi varsa ona koşulsuz yardım etmeyi hedeflediğini belirten Yükselen, “Türkiye\'de geçen yıl 60 bin kişiye hizmet ettik. Bu aslan heykeli de 100\'üncü yılımızda Antalya’mıza hediyemiz olsun istedik\" dedi.

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