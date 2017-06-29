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Spor

Lionel Messi'nin düğünü için 260 özel uçak!

Messi ve Roccuzzo çiftinin Thiago ve Mateo adında iki oğulları var

29 Haziran 2017 13:29

İki çocuk sahibi olan Antonella Roccuzzo ve Barcelonalı Lionel Messi çiftinin yarın gerçekleştirilecek düğününe gelecek davetliler için 260 özel uçak kaldırılacağı iddia edildi. Yıldız futbolcu ile Roccuzzo çiftinin düğünü, Arjantinli oyuncunun doğduğu şehir olan Rosario'da gerçekleştirilecek.

İspanyol basınına göre; "Yılın düğünü" olarak adlandırılan düğün için davetliler 260 özel uçakla düğünün gerçekleştirileceği şehir Rosario'ya getirileceği yazıldı. Yaklaşık olarak 300 özel güvenliğin de görev alacağı belirtilirken, düğünü izlemek için 60 ülkeden yaklaşık 150 gazetecinin akreditasyon işlemleri tamamladığı bilgisi yer aldı.

Geçen hafta 30 yaşına giren ve futbol camiasından birçok ismin tebrik ettiği Messi ve nişanlısı Roccuzzo'nun, Thiago ve Mateo adında iki oğulları bulunuyor.

 

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