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Spor

Lionel Messi'nin adı ölümsüzleşiyor

"La Liga'da yılın en iyi performans gösteren futbolcusuna bir ödül vermek ve bu ödüle Messi'nin adını vermek iyi bir fikir olabilir"

30 Ekim 2018 23:23

İspanya La Liga başkanı Javier Tebas verecekleri yeni bir ödülle, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin adını ölümsüzleştirmeyi düşünüyor. 

İspanya'da yılın en iyi performans gösteren futbolcusunun alacağı ödüle, Messi'nin adının verilmesi gündeme geldi. 

Javier Tebas konuyla ilgili olarak, "Messi şu an değilse bile mutlaka tüm zamanların en iyi futbolcusu olacak. Çocukluğundan bu yana futbol oynuyor ve her zaman zirvede. Gelecekte, La Liga'da yılın en iyi performans gösteren futbolcusuna bir ödül vermek ve bu ödüle Messi'nin adını vermek iyi bir fikir olabilir" dedi.

İspanya'da La Liga gol kralına, Athletic Bilbao efsanelerinden, Pichichi takma adıyla bilinen Rafael Moreno Aranzadi  anısına Pichichi, yılın en iyi kalecisine de İspanya Milli Takımı efsanelerinden Ricardo Zamora anısına Zamora ödülü veriliyor.

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