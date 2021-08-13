Lionel Messi, Strasbourg maçında oynayacak mı?

Lionel Messi, Strasbourg maçında sahada olmayacak. Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, yeni yıldızlarının hazır olmasını bekleyeceklerini söyledi.

Paris Saint-Germain taraftarı Lionel Messi'yi izlemek için bir süre daha beklemek zorunda. Arjantinli süper yıldız ligdeki Strasbourg maçında forma giyemeyecek.

Konu hakkında açıklama yapan Mauricio Pochettino, "Messi, Copa America'da oynadıktan sonra 1 ay dinlendi ve bizimle yalnızca 2 antrenman yaptı. Bizim için önemli olan, kendisini yüzde yüz hazır hissetmesi. Ancak burada çok mutlu olduğunu görebiliyorum. Ben de her teknik direktör gibi en iyi futbolcularla çalışmak isterim. Herkes de biliyor ki dünyada Messi'den iyisi yok" dedi.

Arjantinli süper yıldız takımla çalışmalarını sürdürüyor. İlk gününde, yeni takım arkadaşı, La Liga'daki en dişli rakiplerinden Sergio Ramos ile bir araya geldi.

Messi çıktığı 2. antrenmanda da mutlu görüntüsüyle dikkat çekti.

Arjantinli süper yıldız Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Paris Saint-Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.