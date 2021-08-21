Lionel Messi, PSG ile ilk maçına ne zaman çıkacak?

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Lionel Messi'nin sahaya çıkmasını bekleyen futbolseverlere müjdeyi verdi.

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de sezona seri galibiyetlerle başladı ancak Fransız ekibinde galibiyetten daha çok Lionel Messi'nin sahaya çıkacağı gün bekleniyor.

Son olarak Brest'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek üçte üç yapan PSG'de Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, Messi hakkında konuştu.

Pochettino, Arjantinli yıldızın gelecek hafta sahaya çıkabileceğini vurgulayarak, "Önümüzdeki hafta oldukça uzun geçecek. Her şey yolunda giderse Messi'nin Reims karşısında sahada olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mauro Icardi'nin sakatlığı da Messi'nin daha erken sahalara dönmesinin önünü açacak.