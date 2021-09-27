Lionel Messi, Manchester City maçında oynayabilir

Sakatlığı iyiye giden Lionel Messi’nin durumu, Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Manchester City maçı öncesinde PSG teknik heyetini sevindirdi.

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalisti City, kupayı tek hedef olarak belirleyen PSG’nin ilk ciddi sınavı olacak.

A Grubu’ndaki ilk maçında Club Brugge’a karşı beklenmedik bir beraberlik alan Fransız ekibi, bu maçı kaybetmesi halinde liderlik iddiasını erken yitirebilir.

Leipzig’i 6-3 yenerek Devler Ligi’ne görkemli bir giriş yapan Manchester City ise, PSG karşısına hafta sonu Premier Lig’de aldığı Chelsea galibiyetinin moraliyle çıkacak.

Nasıl sakatlandı?

PSG’nin 19 Eylül’de Lyon ile oynadığı maçta Jerome Boateng’le girdiği ikili mücadele sırasında sol dizine bir darbe alan Messi, bir kaç dakika acı içinde oyuna devam ettikten sonra kenara gelmişti.

Arjantinli oyuncu Metz ve Montpellier maçlarında forma giymezken, PSG iki maçı da kazanarak Fransa Ligi’nde sekizde sekiz yapmayı başardı.

eknik direktör Mauricio Pochettino, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, bir aksilik yaşanmadığı takdirde Messi’nin City maçı kadrosunda yer alacağını açıklamış ve şunları kaydetmişti:

“Koşulara yeniden başladı. Sürecin beklediğimiz şekilde gelişmesini umuyoruz. Manchester City karşısında oynama şansı var mı? Evet, umuyoruz ki oynayacak. Dikkatli davranmalı ve önümüzdeki günlerde durumunu takip etmeliyiz.”

Verratti ve Messi takımla çalıştı

Dizindeki sakatlık nedeniyle beş maçtır takımdan uzak kalan Marco Verratti’nin de City maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor. İtalyan orta saha oyuncusu, Pochettino’nun sisteminde Messi-Neymar-Mbappe üçlüsüyle bağlantıyı sağlamak gibi önemli bir göreve sahip.

PSG’nin son antrenmanında takımla birlikte çalışan Messi’nin durumunda şu ana kadar olumsuz bir gelişme yaşanmadı. Messi’nin Pazartesi günü boyunca ağrı yaşayıp yaşamayacağı gözlenecek ve son karar bu doğrultuda verilecek.