Lionel Messi golünü Maradona'ya ithaf etti

Lionel Messi, Barcelona'nın 4-0 kazandığı Osasuna karşılaşmasında attığı golü, 25 Kasım'da vefat eden futbolun efsane ismi Maradona'ya ithaf etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Osasuna'yı 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Barcelona, 30. dakikada Martin Braithwaite ve 42. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da rakibine karşı üstünlüğünü devam ettiren Barcelona, 57. dakikada Philippe Coutinho ve 72. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Lionel Messi attığı gol sonrasında formasını çıkardı. Daha sonra formasının altındaki 10 numaralı Maradona yazılı Newell's Old Boys takımın formasını gösteren Messi, ellerini gökyüzüne doğru kaldırarak hafta içinde vefat eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'yu andı. Maradona, 1993-95 yılları arasında Newell's Old Boys'da forma giymişti.

Barcelona formasıyla 641. golünü atan Messi, 643 golle, Brezilya'nın Santos takımında 18 yıl oynayan diğer bir efsane futbolcu Pele'ye ait olan "aynı kulüpte en fazla gol atma" rekorunu kırmaya daha da yaklaştı.

Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 14'e yükseltti. Osasuna 11 puanda kaldı.