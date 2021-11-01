Lionel Messi'den Barcelona açıklaması: Laporta’nın sözleri fazlasıyla canımı acıttı

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra PSG'de bir türlü eski ritmine kavuşamayan ve hayal kırıklığı yaratan Messi, Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta için ilk kez bu kadar net konuştu. Messi, "Maaşımı yarıya indirdim ve kulübe yardım etmeye hazırdım ama Laporta’nın sözleri fazlasıyla canımı acıttı ve hakkımda doğru olmayan şüphelere yol açtı" dedi.

PSG’nin süperstarı Lionel Messi, eski kulübü Barcelona ile ilgili yaptığı açıklamada geri dönüş sinyali verdi. Arjantinli süperstar Lionel Messi, futbolu bırakmasının ardından Barcelona’da görev yapmak istediğini söyledi.

34 yaşındaki oyuncu, 21 yıllık kariyerinde Katalan ekibi ile unutulmaz işlere imza attı ve geçtiğimiz yaz transfer döneminde ekonomik koşullar nedeniyle sözleşmesi yenilenemeyince kulübe veda etti. Astronomik bir sözleşme ile PSG’ye imza atan Arjantinli yıldız emeklilik planlarını ilk kez açıkladı.

Hayatının en önemli dönüm noktası olan Camp Nou’ya geri dönme arzusunu dile getiren Messi, Sport’a verdiği bir röportajda “Bir gün Barcelona’ya dönmek mi? Evet. Her zaman kulübe yardım etmeyi çok istediğimi söyledim. Barcelona’da, teknik bir görevde olmayı çok isterim. Orada mı olacağım yoksa başka bir yerde mi bulunacağım şimdilik bilemiyorum. İmkan olursa yine elimden geldiğince katkıda bulunmak isterim çünkü Barcelona sevdiğim bir kulüp ve onların iyi şekilde devam etmesini, büyümesini ve dünyanın en iyi kulüplerinden biri olarak kalmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Laporta’nın sözleri fazlasıyla canımı acıttı"

“Kulüpten ayrıldığım günden bu yana Laporta ile konuşmadım. Barcelona’da kimse benden bedava oynamamı istemedi. Maaşımı yarıya indirdim ve kulübe yardım etmeye hazırdım ama Laporta’nın sözleri fazlasıyla canımı acıttı ve hakkımda doğru olmayan şüphelere yol açtı.”

PSG ile geçtiğimiz ağustos 2 yıllık sözleşme imzalayan Messi’nin bir yıl da opsiyon seçeneği var. Arjantinli süperstarın şimdilik kariyerine ne zaman ve hangi kulüpte nokta koyacağı öngörülemiyor ancak kariyerini çocukluk takımı Newell’s Old Boys’ta noktalamak istediği de biliniyor.

Messi, PSG’ye transfer olduğundan beri 8 maçta oynadı ve 3 gol attı. Arjantinli yıldızın gollerinin 3’ü de Şampiyonlar Ligi’nde geldi. Messi, RB Leipzig’i 3-2 yendikleri maçta 2 gol atarken Manchester City’i 2-0 mağlup ettikleri mücadelede ise 1 kez ağları havalandırdı.