Lionel Messi'den 2 gol, 2 rekor

Lionel Messi, 767 maçla Barcelona tarihinde en çok maça çıkan oyuncu sıralamasında Xavi’yi yakaladı. Ayrıca 2 gole imza atan Arjantinli, son 13 sezonda Avrupa'nın beş büyük liginde 20 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu.

Barcelona formasıyla sayısız rekora imza atan Lionel Messi, prestijli bir kilometretaşına daha adını yazdırdı. LaLiga'nın 27. hafta kapanış maçında Huesca'yı konuk eden Katalan kulübünde sahaya ilk 11 çıkan Arjantinli yıldız, Barcelona formasıyla tüm kulvarda 767. maçına çıktı ve Xavi'nin rekoruna ortak oldu.

"Benim için bir onur"

Katalan takımında 1998-2015 yılları arasında oynayan eski futbolcu Xavi, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Messi ile birlikte oynamak, birçok şeyi paylaşmak bir zevkti. Bu rekorumu aşacak futbolcunun Leo olması harika bir şey ve benim için bir onur. Ondan başkası olamazdı. Futbol tarihinin en iyi futbolcusunun Barça formasını en fazla giyen olması doğru bir şey" dedi.

Camp Nou'daki maçın 13. dakikasında rakip ağları havalandıran Messi, son 13 sezonda Avrupa'nın beş büyük liginde 20 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu. 33 yaşındaki Messi, 2004'ün sonlarında ilk kez formasını giydiği Barça için 660 gol kaydetti ve tüm zamanların en skorer kulüp oyuncusu konumunda.

Barcelona, konuk ettiği Huesca'yı 4-1 mağlup etti ve son 12 haftada 11. galibiyetini elde etti.

Barça'ya 3 puanı getiren goller 13', 90' Lionel Messi, 35' Antoine Griezmann ve 53' Oscar Mingueza'dan geldi. Konuk ekibin tek sayısını 45' Rafa Mir penaltıdan kaydetti.