Lionel Messi bir rekor daha kırdı!

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, La Liga'da bir sezonda 20 gol ve 20 asist barajını aşan ilk futbolcu oldu.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, takımının Real Valladolid ile deplasmanda karşılaştığı maçta Arturo Vidal'in takımı öne geçiren golünü hazırlayan isim oldu.

Goal.com'un haberine göre; Messi, bu maçta yaptığı asistle birlikte bu sezon ligde 20 asiste ulaşırken, La Liga tarihinde bir sezonda 20 gol ve 20 asist barajını aşan ilk futbolcu oldu.

Öte yandan 33 yaşındaki futbolcu, La Liga'da 2008-09 sezonunda Xavi'den sonra 20 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.

Messi'nin bu sezon ligde şu ana kadar 22 de golü bulunuyor.