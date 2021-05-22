Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi

Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Arjantinli yıldız Lionel Messi, takımda kalmaya karar verdi.

Barcelona'da Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin durumu belirsizliğini koruyordu. 30 Haziran itibariyle sözleşmesi sona erecek Messi'nin ismi Manchester City ve PSG gibi devlerle anılsa da Arjantinli yıldız, kararını verdi.

beIN Sports muhabiri Achraf Ben Ayad, Barcelona'daki kontratının sonuna gelen Lionel Messi'nin Katalan devinde kalma kararı aldığını duyurdu. İtalyan gazeteci Nicolo Schira ise Lionel Messi'nin Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını öne sürdü.

Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Sergio Agüero'nun da Barcelona'ya transfer olması bekleniyor.