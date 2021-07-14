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Spor

Lionel Messi, Barcelona'da kalıyor

34 yaşındaki yıldız, kulübün finansal durumu nedeniyle de maşında yüzde 50'lik indirme gitti

14 Temmuz 2021 17:26

Barcelona'da sözleşmesi sona eren Lionel Messi, 5 yıllık yeni anlaşma yaptı. Yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varılırken oyuncu büyük bir ücret indirimine gidecek.

İspanya basınında yer alan habere göre, Lionel Messi sözleşmesinin sona erdiği Barcelona ile 5 yıllık yeni imza için prensip anlaşmasına vardı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir kulüpte forma giymeyen 34 yaşındaki yıldız, kulübün finansal durumu nedeniyle de maşında yüzde 50'lik indirme gitti.

34 yaşındaki oyuncu, Barcelona'da 778 maça çıkarken, 672 gol atıp 305 asist yaptı. Messi, Katalan ekibiyle 10 kez La Liga ve 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Messi ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

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