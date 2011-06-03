Lionel Messi Arjantin'de yumruklandı

T24 - Arjantin’de bir restoranda yemek yiyen Messi taraftarın yumruklu saldırısına uğradı.





Doğduğu yer olan Rosario’da arkadaşlarıyla birlikte öğle yemeği yiyen Lionel Messi, genç bir taraftar tarafından yumruklandı.

Alınan bilgilerle göre bu gencin yumruk atarken, “Sen Newell’s Old Boys taraftarısın. Bense Rosario Central” dediği öğrenildi. Yumruk yedikten sonra ise Messi herhangi bir karşılık vermeden mekanı terk etti.

Messi’nin yumruk yediği sırada hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği ve fotoğraf imzaladığı öğrenildi. Arjantinli yıldızın yanında olayın olduğu anda koruma bulunmuyordu. Messi’'nin yediği yumruk ise yıldız futbolcuya fazla zarar vermedi.