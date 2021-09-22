"Lionel Messi antrenmanlarda bir zalimdi"

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Hollanda basınıyla yaptığı söyleşide PSG'ye transfer olan Lionel Messi'yi anlattı.

Voetbal International'a konuşan Koeman, "Tabii ki etrafında iyi oyuncular vardı ama farkı o yarattı. Onun sayesinde herkes olduğundan daha iyi görünüyor. Bu bir gözlem" ifadelerini kullandı.

Messi ile çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Hollandalı teknik direktör, "Onun ne kadar olduğunu biliyordum ama yine de her gün onu yakından görmek güzel. Bir futbolcuya öğretmek istediğiniz her şey Messi ile 10 numara oluyordu. Bu normal değil" dedi.

Messi'nin antrenmanlardaki hırsından bahseden Koeman, yıldız futbolcunun antrenmanlarda dahi kaybetmeye tahammülü olmadığını dile getirerek, "Antrenmanlardan önce rondo oynarız. Top 20 kez dönerse ortadaki oyuncu bir tur daha orada kalır. Messi'ye hiç bunun başına gelip gelmediğini sordum. 'Bir kere' dedi. Bunca yılda yalnızca bir kere! Onunla yaşlı futbolcular antrenmanda asla gençlere kaybetmiyordu. Bu bir kez oldu ve Messi buna ciddi bir şekilde sinirlendi. Hem de bir hafta boyunca... O bir zalimdi" dedi.