Lionel Messi, anlaşmaya yakın

Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Lionel Messi'nin, Katalan deviyle yeni sözleşmeye oldukça yakın olduğu belirtildi.

2020 yazında Katalan devinin kapısından dönen Lionel Messi'nin Barcelona'daki sözleşmesi sona eriyor. Ancak kulüp içinde yaşanan gelişmelerin ardından fikir değiştiren Messi 2 yıllık sözleşme imzalayabilir.

AS gazetesinde yer alan habere göre, Joan Laporta'nın başkan seçilmesinin ardından Lionel Messi ısrarı dikkat çekiyordu. Barcelona son olarak Arjantinli yıldızın arkadaşı Sergio Agüero'yu kadrosuna kattı. Messi üst üste yaşanan bu gelişmelerle takımda kalma kararı verdi.

Barcelona'nın bir an önce yeni sözleşme imzalamak istediği Messi'nin Copa America öncesi 2 yıllık imzayı atacağı konuşuluyor. 33 yaşındaki yıldızın 2 yıllık sözleşmenin sonunda MLS ya da farklı bir maceraya atılabileceği de konuşuluyor.

30 golle bu sezon La Liga'yı gol kralı olarak tamamlayan Lionel Messi, tüm kulvarlarda 47 maça çıkarken 38 gol atıp 11 asist yaptı.