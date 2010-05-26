Linsday Lohan'a alkol kelepçesi

T24- Sık sık alkole bağlı sorunlar yaşayan genç film yıldızı Lindsay Lohan’a mahkeme emriyle ikinci kez alkol kelepçesi takılması, ABD’de günün konusu oldu. Kendi çocukları için endişe eden ve onları gözetim altında tutabilmek isteyen ebeveynler, bu teknolojiye büyük ilgi gösterdi. Ancak ayak bileğine takılan elektronik kelepçeler, şu anda sadece mahkemelere ve denetleme memurlarına satılıyor.





Cihaz, deri yüzeyindeki terden örnek alarak analiz ediyor. Ancak Daily News gazetesine göre, elektronik muhbiri aldatmak o kadar da zor değil. En yaygın yöntem, ayağı buzlu suya sokmak. Böylece kelepçeyi takan kişi terlemiyor, makine de ne alarm veriyor ne de alkol oranı kaydedebiliyor. Bir diğer yöntem ise, makinenin deriyle temas eden iç kısmına salam yapıştırarak ikinci bir deri aldatmacası yaratmak. Savunma avukatları ise bu tip hilelerin işe yaramayacağı konusunda ısrar ediyor.

Alkol kelepçesi takan ünlüler



- Eve - Rap şarkıcısı



- Michelle Rodriguez - Lost dizisi oyuncusu



- Tracy Morgan - 30 Rock dizisi yıldızı



- Andy Dick - Komedyen



- Jayson Williams - Eski basketbol yıldızı





ALET NASIL ÇALIŞIYOR?





Deri yüzeyindeki terden örnek alarak analiz eden cihaz, her yarım saatte bir test yapıyor. Hafif tasarımlı SCRAM (Güvenli Sürekli Uzaktan Alkol Görüntüleme) adı verilen kelepçe, kanda alkol algıladığı takdirde kimyasal bir reaksiyon gösteriyor. Ayrıca aleti çıkartmaya çalışma, kesme, kurcalama gibi durumlarda da devreye özel sensörler giriyor. Günde bir defa bağlı olduğı şirkete sinyal gönderen cihaz, mahkeme emirlerine karşı gelinmesi durumunda hukukun anında harekete geçebilmesi için bir “muhbir” görevi üstleniyor.