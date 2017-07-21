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Kültür-Sanat

Linkin Park'ın solisti Chester Bennington intihar etti

Bennington yıllarca uyuşturu ve alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi görmüştü

21 Temmuz 2017 00:29

Linkin Park'ın solisti Chester Bennington Los Angeles'taki evinde kendini asarak intihar etti.

Bennington'ın bugüne kadar iki evliliğinden altı çocuğu var. 41 yaşındaki Bennington, yıllarca uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle tedavisi görmüştü.

Chester Bennington kimdir?

Chester Bennington 20 Mart 1976 tarihinde ABD'nin Phoenix şehrinde dünyaya geldi. Çocukluktan beri müzik yapmaya ilgi duyan Bennington, bir süre boyunca eroin ve diğer uyuşturularla mücadele etti. Bir süre boyunca fast food dükkanında çalışan Chester Bennington, gençlik yıllarında evinin çevresinde şarkı söyledi.

1993'te ilk müzik grubu olan Grey Daze'i kurdu. Phoenix şehrinde oldukça ünlü olan bu müzik grubu onun tanınmasını sağladı ancak müzik grubu olarak hiç albüm anlaşması yapmadılar. Chester Bennington, kendi şarkı sözü yazarken diğer grup üyelerinin bundan kendilerine pay çıkarmasından da endişe duydu.

Bir süre sonra gelen teklifler üzerinde Kaliforniya'ya taşındı ve burada Linkin Park grubuna katılarak bu grupta vokalist olarak müzik kariyerine başladı.

 

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