Linkin Park'ın solisti Chester Bennington: 'Bir kuşağın sesi'

ABD'nin Grammy ödüllü indie rock grubu Linkin Park'ın 41 yaşındaki solisti Chester Bennington, hayatını kaybetti

Bennington Perşembe günü sabah saatlerine evinde ölü bulundu. Adli tıp yetkilileri, Bennington'ın kendini asarak intihar ettiğini açıkladı.

1996'da kurulan ve iki Grammy ödülü sahibi Linkin Park grubunun albümleri, dünya çapında 70 milyondan fazla satmıştı.

Faint, In The End ve Crawling şarkıları, grubun en ünlü hit parçaları arasında.

Linkin Park'ın Meteora albümü 2003'te Billboard 200 listesinde bir numara olmuştu. Albüm, tüm zamanların en iyi indie rock albümü olarak görülüyor.

Güçlü sesiyle birçok gruba da ilham veren sanatçı, Mayıs ayında intihar eden Soundgarden grubunun solisti Chris Cornell ile yakın arkadaştı.

Grup üyeleri önümüzdeki hafta tura çıkacaktı.

2000'li yıllarda doğan kuşak arasında, grubun Hybrid Theory albümü olmayan birini bulmak zor.

Albüm dünyada 30 milyondan fazla sattı ve milenyumun başından bu yana en çok satılan albüm olma özelliğini koruyor.

Linkin Park'ın başarısı, metal ve rock unsurlarını rap ve hip-hopla birleştirerek nu-metal türünü şekillendirmesinde yatıyordu.

Chester'ın güçlü sesinin grubun başarısında rolü büyüktü. Stadyumları dolduran ve hepbirlikte söylenen marşlara uyan, büyük ve rahatsız edici bir sesi vardı.

Bir solist olarak öfkeli ve sert bir persona çizmiş olsa da, günlük hayatta sıcak kanlı, konuşkan ve komikti.

Bennington, Chris Cornell'in ölümünden sonra yazdığı mektupta "Bana tahmin bile edemeyeceğin yollarla ilham verdin. Senin olmadığın bir dünya düşünemiyorum" diye yazmıştı.

Cornell, Detroit'te 17 Mayıs'ta verdiği konser sonrası kendisini asmıştı. Cornell yaşasaydı Perşembe günü 53. doğumgününü kutlayacaktı.