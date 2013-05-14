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Bilim / Teknoloji

LinkedIn'den fuhuş ve eskortluğa yasak

'Bulunduğuz yerde yasal olsa bile, eskort hizmetleri veya fuhuşu öne çıkaran profil oluşturmak veya içerik yerleştirmek yasaktır'

14 Mayıs 2013 16:09

Her türlü iş sektöründe yer alan insanların buluştuğu LinkedIn, hizmet kullanım şartlarını güncelledi. Şirket, belirlediği yeni şartlardan biriyle, sosyal ağ üzerinde fuhuş ve eskortluk hizmetlerinin yapılamayacağını açıkladı.

ntvmsnbc'nin Socialnewsdaily’e dayandırdığı haberine göre yapılan açıklamada “Bulunduğuz yerde yasal olsa bile, eskort hizmetleri veya fuhuşu öne çıkaran profil oluşturmak veya içerik yerleştirmek yasaktır.” ifadeleri kullanılırken, LinkedIn, Mashable’a yaptığı açıklamada şartın yeni olduğunu kabul etti.

LinkedIn’in 'kullanıcıları her zaman yasa dışı faaliyetlerden uzak tuttuklarını' da not düşerken, faaliyette bulunduğu bazı ülkelerde fuhuşun yasal olması nedeniyle yeni şartı hayata geçirdiği düşünülüyor.

Şirket açıklamasında, “Eski kullanım koşullarında ‘yasadışı’ içeriklerin konulamayacağı belirtilmişti... Ancak bazı ülkelerde yasadışı olarak gördüğümüz hizmetler yasal” ifadesi kullanıldı.

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