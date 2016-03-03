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Ekonomi

Linkedin'den çalışanlarına 14 milyon dolar

Linkedin CEO’su Jeff Weiner kendi payını çalışanlara dağıtacak

03 Mart 2016 11:54

LinkedIn CEO’su Jeff Weiner, kendi payından ilk kez vazgeçerek, 14 milyon dolarlık şirket hissesini çalışanlarına dağıtmaya hazırlanıyor.

BusinessHT'nin haberine göre, Şubat ayı şirket raporunda çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik bir adım olarak tanımlanan bu kararda, hiç şüphesiz şirket hisselerinin 192 dolar seviyesinde işlem görürken, yüzde 40 düşerek 108 dolara kadar gerilemesi de etkili oldu.

Şirkete yakın kaynaklar, Weiner’ın çalışanlarını hisse düşüşü öncesinde ve sonrasında şirketin değişmeyip aynı kaldığına ikna etmek için böyle bir karar aldığını belirtiyorlar.

“Hiç bir şey değişmedi. Her şey aynı” diyen Weiner, kendi payından vazgeçerek hissesini dağıtma yolunu seçen ilk teknoloji şirketi CEO’su değil.

Twitter Ceo’su Jack Dorsey de, hissesinin üçte birini geçtiğimiz Ekim ayında çalışanlarına dağıtmıştı.

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linkedinJeff WeinerTwitterJack Dorsey

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