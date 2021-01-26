LinkedIn güncelleniyor: İşte iki yeni özellik

Sosyal medya platformlarından LinkedIn, yeni bir güncelleme ile birlikte iki yeni özellik kazanıyor.

Kullanıcılar, paylaşımlarına kimlerin cevap verebileceğini seçme şansına sahip olacak. Uygulanan bu filtre dışında paylaşımların kimlerin görebileceğini de detaylıca belirleyebiliyor ve sessize alma seçeneğini aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu özelliği kullanabilmek için paylaşılan iletinin sağ üst kısmında bulunan üç nokta simgesine tıklamanız ve ardından 'Sessize Al' seçeneğini aktif hale getirmeniz yeterli.Güncelleme ilerleyen haftalarda tüm LinkedIn kullanıcılarına dağıtılmış olacak.

LinkedIn, son olarak Snapchat, Instagram ve Twitter dahil birçok sosyal medya platformunda gördüğümüz hikâyeler özelliğini kullanıma sunmuştu.