Lindt & Spruengli fabrikasının havalandırma sistemi arıza yaptı, İsviçre'de 'gökten kakao yağdı'

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İsviçre'nin Olten kasabasında halk, kötü hava şartlarına alışık olsa da sabah uyandıklarında gökten kakao yağdığını görünce şaşırdı. Olaya yakınlardaki bir çikolata fabrikasının havalandırma sisteminin arıza yapmasının sebep olduğu belirtildi.

Lindt & Spruengli firması, Zurih ile Basel kentleri arasında bulunan Olsen'deki fabrikalarında ezilmiş kakao parçalarının fırınlandığı bölgelerinde havalandırma sisteminin arıza yaptığını doğruladı.

Güçlü rüzgarlar ile birlikte ezilen kakaodan uçuşan parçacıklar fabrikanın etrafına yayıldı.

Lindt & Spruengli, talep eden olursa temizlik masraflarını ödeyeceklerini söyledi ve uçuşan parçacıkların insanlara bir zararı olmadığını ifade etti.

Yapılan açıklamada havalandırma sisteminin tamir edildiği belirtildi.