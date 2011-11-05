Lindsay Lohan'ın ilk Playboy pozu

T24 - Sansasyonlarıyla ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ın Playboy dergisine verdiği pozların ilki yayınlandı.





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Son olarak şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılan aktris Lindsay Lohan, hapis cezasının kesinleşmesinden hemen önce bir milyon dolar karşılığında Playboy dergisine poz vermişti.



Dergi çekimin ardından ilk tanıtım pozunu basına dağıttı.



Fotoğrafta Lindsay Lohan'ın başında Playboy logolu bir şapkayla köpükler içinde poz veriyor.





