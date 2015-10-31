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Lindsay Lohan'dan Türkiye paylaşımı

Lohan, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan’ı etiketlediği paylaşımını bir süre sonra kaldırdı

31 Ekim 2015 09:00

ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan, Instagram hesabından Türkiye haritası paylaşarak iletinin altına, ’’Geleceğini anlamak için geçmişini bilmelisin. Birlik ve umutlu 13 yıl daha’’ notunu düştü. Lohan, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan’ı etiketlediği paylaşımını bir süre sonra kaldırdı.

Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan, resmi Instagram hesabından Türkiye haritasının olduğu bir paylaşımda bulundu.

Lindsay Lohan Türk bayraklı harita paylaşımına, ’’In order to understand your future you must know your past ! 13 more years of unity and hope’’ (Geleceğini anlamak için geçmişini bilmelisin. Birlik ve umutlu 13 yıl daha) notunu yazdı.

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