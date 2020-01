Lindsay Lohan'dan Türkiye paylaşımı

ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan, Instagram hesabından Türkiye haritası paylaşarak iletinin altına, ’’Geleceğini anlamak için geçmişini bilmelisin. Birlik ve umutlu 13 yıl daha’’ notunu düştü. Lohan, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan’ı etiketlediği paylaşımını bir süre sonra kaldırdı.

