Lindsay Lohan’a gözaltı

ABD'li ünlü yıldız Lindsay Lohan, eğlenmek için gittiği gece kulübünde bir kadına saldırıda bulunmak suçundan gözaltına alındı.

Manhattan'daki bir gece kulübüne giden ünlü film yıldızı ve pop şarkıcısı Lindsay Lohan’ın, tartıştığı bir kadına tokat attığı öne sürüldü. Kadının durumunun tıbbi müdahale gerektirmediği bildirildi.

Olayın ardından Lindsay Lohan gözaltına alındı. Lohan, üçüncü derecede fiili saldırıda bulunmak suçundan mahkemeye sevk edildi.

Başını sık sık derde sokan Lohan, geçen Eylül ayında da bir soruşturma kapsamında ifade vermişti.

Lohan bu olayda, New York'taki bir otelde bir adamın saldırısına uğradığını ileri sürmüş, ancak daha sonra sanatçıya saldırdığı iddia edilen kişi hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.