Lindsay Lohan yine can yaktı!

Jessica Alba'yla evliliğinden bir çocuğu olan Warren ve Lohan, konuyla ilgili sessizlikleri sürerken, Alba'nın vereceği tepki merakla bekleniyor. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, Cash Warren'la Hollywood'un gözde barlarından Villa'da son derece cüretkar bir şekilde öpüşen Lohan, kısa bir süre önce de Jennifer Aniston'ın sevgilisi Gerard Butler ile birlikte olmuştu.