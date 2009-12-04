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Magazin

Lindsay Lohan yine can yaktı!

Hızlı aşk hayatıyla magazin basınına sürekli malzeme olan Lindsay Lohan, bu kez de Jessica Alba'nın eşi Cash Warren'la yakalandı!

04 Aralık 2009 02:00

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Lindsay Lohan fotoğrafları için tıklayınız

Jessica Alba fotoğrafları için tıklayınız

Hızlı aşk hayatıyla magazin basınına sürekli malzeme olan Lindsay Lohan, bu kez de Jessica Alba'nın eşi Cash Warren'la yakalandı!
 
Jessica Alba'yla evliliğinden bir çocuğu olan Warren ve Lohan, konuyla ilgili sessizlikleri sürerken, Alba'nın vereceği tepki merakla bekleniyor.  Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, Cash Warren'la Hollywood'un gözde barlarından Villa'da son derece cüretkar bir şekilde öpüşen Lohan, kısa bir süre önce de Jennifer Aniston'ın sevgilisi Gerard Butler ile birlikte olmuştu.

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