Lindsay Lohan: Uyuşturucu değil, alkol bağımlısıyım

Madde ve alkol bağımlılığı nedeniyle başı dertten kurtulmayan Lindsay Lohan, Oprah Winfrey’e verdiği röportajda bağımlı olduğunu ilk kez itiraf etti ve sorunlu geçmişini geride bıraktığını açıkladı.



Mahkeme kararıyla rehabilitasyon merkezine kaldırılan Lindsay Lohan, 90 günlük cezasının ardından Oprah Winfrey’e ilk röportajını verdi.

Lohan, altıncı kez rehabilitasyon merkezinde tedavi gördükten sonra iyileşmeye başladığı ifade etti. Ünlü oyuncu Oprah’ın “Bağımlı mısın?” sorusuna, “Evet ama sanıldığı gibi uyuşturucuya değil alkol bağımlısıydım. Uyuşturucu birkaç kez denedim” cevabını verdi.

27 yaşındaki Lohan, yaşadıklarından kendini sorumlu tuttuğunu açıklayarak geleceğine odaklandığını söyledi.



Röportaj için 2 milyon dolar ödedi



Televizyoncu Oprah Winfrey, kendi kanalı OWN'DA Lindsay Lohan'la bir dizi röportaj yapmak için 2 milyon doalr ödemeyi kabul etmişti. Röportaj 8 bölüm halinde yayınlanacak.