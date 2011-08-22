Lindsay Lohan Pitbull'a dava açtı

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Ne-Yo ile beraber yazılan şarkıda hiphop yıldızı şöyle diyor:"Üçkağıtçılar çekilen, parmak uçlarımdayım, akıyorum, Lindsay Lohan gibi içeri tıkıldım!" Genç aktris isminin şarkının içinde yer almasından hiç de memnun olmadı.Dava dosyalarında Lohan hakkında şöyle yazıyor:"Sözler, dünya çapında ilgi görmesi nedeniyle, davalı tarafından davacıyı kınayan, eleştiren, küçümseyen ve lekeleyen yorumlar içererek, davacıya tamir edilemez bir zarar veriyor."Tmz.com tarafından ele geçirilen belgelerde Lohan hakkında "iyi bir ismi olan profesyonel bir oyuncu ve Screen Actors Guild'e mensup" olarak bahsediliyor ve avukatlar Lohan'ın "kişilerin isimlerinin reklam amaçlı kullanılmasını karşısında koruyan New York sivil haklarına" dayanarak dava ettiğini belirtiyor.Lohan ismin şarkıda yer almasının onu "davalı ile bağlı" hale getirdiğini iddia ediyor. Davada Amerika'da bir numara olmuş olan şarkının yayınlanmasının durdurulması isteniyor.Ayrıca belirtilmemiş olan zararların da ödenmesini istiyor.Lohan hapse ve rehabilitasyona girmesi ardından da Kaliforniya'daki evinde ev hapsi cezasına çarptırılması gibi yasal sorunlarından sonra imajını ve ününü tamir etmeye çalışıyor.