Lindsay Lohan morg temizleyecek

T24 - Şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği için 120 gün hapis cezası alan ancak cezası kamu hizmetine dönüştürülen Lindsay Lohan, Los Angeles’ın adli tıbbı L.A. County Department of the Coroner’da 120 saat çalışacak.



Lindsay Lohan fotoğrafları - GALERİ





Hollywood’un skandallarıyla ünlü ABD’li aktrisi Lindsay Lohan geçen sene alkol ve uyuşturucu kullanmak suçundan 14 gün hapis yatan aktris, ocak ayında da bir mağazadan 2 bin 500 dolar değerinde kolye çalarken güvenlik kameralarına yakalanmıştı.

Önceki gün Los Angeles kentinde görülen davada 120 gün hapis cezası aldı. Duruşmada gözyaşlarına boğulan aktris akşam saatlerinde ise 75 bin dolar kefaletle serbest kaldı. Ancak Lohan 480 saat kamu hizmeti cezası çekecek. Cezanın 360 saatini kadın merkezinde, 120 saatini ise Los Angeles şehir morgunda geçirecek.