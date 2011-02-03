Lindsay Lohan hırsızlıkla suçlanıyor

T24

Bir kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, dükkana giren Lindsay Lohan'ın 5 bin dolarlık kolyeyi takmasının ardından mücevherin kaybolduğunu tespit etti.TMZ sitesinin haberine göre, polis yıldızın evini aramak için arama izni çıkarmaya çalışırken aktrisin çalışanlarından biri mücevheri polise götürdü.Video kayıtlarında Lohan'ın kaybolmadan önce kolyeyi denediği net bir şekilde gözüküyor. Los Angeles'taki dükkanın Lohan için dava açıp açmayacağıysa bilinmiyor.Geçtiğimiz ay 90 gün boyunca yattığı Betty Ford rehabilitasyon merkezinden ayrılan 24 yaşındaki oyuncu bu davranışından dolayı yasal işlem görürse, şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği için 6 ay hapis cezasıyla da karşı karşıya kalacak.