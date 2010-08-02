Lindsay Lohan hapisten çıktı

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Los Angeles Bölgesi Şerifi Lee Baca, "Lindsay Lohan bugün 01.35 itibariyle salıverilmiştir ve burada yeni durağı olan rehabilitasyon merkezine gidecektir. Rehabilitasyonda kaldığı süre boyunca da denetim altında tutulacaktır" açıklamasını yaptı. Lohan rehabilitasyon sürecinin ardından yeni filmi Inferno'nun çekimlerine başlamayı planlıyor.