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Lindsay Lohan hapisten çıktı

Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, 14 gün hapishanede kaldıktan sonra serbest kaldı

02 Ağustos 2010 03:00

T24- Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, 14 gün hapishanede kaldıktan sonra serbest kaldı
Ancak Lohan evine değil, rehabilitasyon merkezine gitmek zorunda.

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 Los Angeles Bölgesi Şerifi Lee Baca, "Lindsay Lohan bugün 01.35 itibariyle salıverilmiştir ve burada yeni durağı olan rehabilitasyon merkezine gidecektir. Rehabilitasyonda kaldığı süre boyunca da denetim altında tutulacaktır" açıklamasını yaptı. Lohan rehabilitasyon sürecinin ardından yeni filmi Inferno'nun çekimlerine başlamayı planlıyor.




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