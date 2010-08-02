Lindsay Lohan hapisten çıktı

T24- Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, 14 gün hapishanede kaldıktan sonra serbest kaldı Ancak Lohan evine değil, rehabilitasyon
merkezine gitmek zorunda.GALERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Los Angeles Bölgesi Şerifi Lee Baca, "Lindsay
Lohan bugün 01.35 itibariyle salıverilmiştir ve burada yeni durağı olan
rehabilitasyon merkezine gidecektir. Rehabilitasyonda kaldığı süre
boyunca da denetim altında tutulacaktır" açıklamasını yaptı. Lohan
rehabilitasyon sürecinin ardından yeni filmi Inferno'nun çekimlerine
başlamayı planlıyor.