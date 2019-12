Lindsay Lohan, Elm Sokağı’nda

‘Elm Sokağı Kâbusu’ yeniden canlanıyor ve filmin başrolünde Lindsay Lohan rol alıyor.



Filmin prodüktörü Andrew Form yaptığı açıklamayla filmde kadın başrolü Lindsay Lohan’in oynayacağını söyledi.



“Lindsay Lohan'e filmde oynaması için teklif götürdükten kısa bir süre sonra Lohan'in menajeri Jason Weinberg bizi aradı ve Lindsay'in projeyle ilgilendiğini, bu filmin bir parçası olmayı çok istediğini söyledi. Biz de senaryoyu tamamlayıp okuması için Lindsay'e gönderdik. Şu an her şey olumlu. Her iki tarafta birlikte çalışacağı için çok heyecanlı.”