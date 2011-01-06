Lindsay Lohan DJ sevgilisini unutamadı

T24- Ünlü oyuncu, şarkıcı Lindsay Lohan'ın eski sevgilisi Samantha Ronson'a olan takıntısı bitmiyor. Yıldız, Ronson'a yakın olabilmek için ünlü DJ'in evinin yan dairesine taşındı.



Rehabilitasyon kliniği Betty Ford’dan 90 günün sonunda taburcu olan Lindsay Lohan, hayatını düzene oturtmak için bir dizi karar aldı. Bunlardan biri de, ‘hayatının aşkı’ olarak gördüğü ve yaklaşık iki buçuk yıl birlikte olduğu DJ Samantha Ronson’la barışmak. Kararını hayata geçirmek için vakit kaybetmeyen Lohan, Batı Hollywood’daki dairesinden taşınarak, Ronson’ın Venice Beach’teki yaşadığı evin komşusu oldu. Ne yazık ki 33 yaşındaki DJ, Lohan’ın bu kararından pek mutlu değil; yıldıza ‘yakalanmamak’ için saklanarak evinden çıkan Ronson, magazin sitesi X17’nin haberine göre yakın çevresine “Lindsay’ye destek vermeye söz verdiğimde, bu kadar yakınlaşmayı umduğunu düşünmemiştim. Geçmişi geride bırakmak istiyorum. Belki taşınırım” dedi.