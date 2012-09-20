Lindsay Lohan aracıyla bir yayaya çarptı

ABD’li oyuncu Lindsay Lohan ABD’nin New York kentinde dün gece spor arabasını park ederken bir yayaya çarptı. Lohan aynı gece otel çıkışında kendisini almaya gelen polis tarafından tutuklandı.

Magazin sitesi TMZ’nin haberine göre Lohan’ın çarptığı yaya 30’lu yaşlarında bir erkek. Kazaya uğrayan yaya görülen ciddi bir yarası olmamasına rağmen kontrol için hastaneye kaldırıldı.

Lohan’ın karakoldaki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Bu, ünlü oyuncunun ilk trafik kazası değil. Lohan geçtiğimiz haziran ayında bir kamyonla çarpışmış ve otomobili kullanılmaz hale gelmişti.

2007 yılında alkollü araba kullanırken kaza yapan Lohan alkol sorununun devam ettiğinin ortaya çıkmasıyla rehabilitasyon merkezine gönderilmişti.