Lindsay Lohan, 2020'de ABD başkan adayı olacak

ABD’li aktris Lindsay Lohan, 2020 yılında düzenlenecek ABD başkanlık seçimleri için aday olabileceğini açıkladı.

Milliyet’te yer alan habere göre; Instagram hesabından adaylık isteğini duyuran ünlü oyuncu Lindsay Lohan, “2020’deki başkanlık seçimlerinde aday olabilirim. Tüm iniş çıkışlara rağmen bunu başarabiliriz” dedi. Lohan, başkan olması durumunda yapacağı ilk işin ‘dünyada acı çeken bütün çocuklara yardım etmek’ olacağını ve bunu ‘İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in kendisine gösterdiğini’ söyledi.

Bununla birlikte başkanlık seçimlerinde aday olmak istediğini açıklayan diğer bir isim de ABD'li rapçi Kanye West olmuştu.