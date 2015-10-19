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Dünya

Lindsay Lohan, 2020'de ABD başkan adayı olacak

Ünlü aktrist, başkan olması durumunda yapacağı ilk işin 'dünyada acı çeken bütün çocuklara yardım etmek' olacağını söyledi

19 Ekim 2015 12:09

ABD’li aktris Lindsay Lohan, 2020 yılında düzenlenecek ABD başkanlık seçimleri için aday olabileceğini açıkladı.

Milliyet’te yer alan habere göre; Instagram hesabından adaylık isteğini duyuran ünlü oyuncu Lindsay Lohan, “2020’deki başkanlık seçimlerinde aday olabilirim. Tüm iniş çıkışlara rağmen bunu başarabiliriz” dedi. Lohan, başkan olması durumunda yapacağı ilk işin ‘dünyada acı çeken bütün çocuklara yardım etmek’ olacağını ve bunu ‘İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in kendisine gösterdiğini’ söyledi.

Bununla birlikte başkanlık seçimlerinde aday olmak istediğini açıklayan diğer bir isim de ABD'li rapçi Kanye West olmuştu.

 

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