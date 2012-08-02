Linçten kurtarıp jet hızıyla kurşuna dizip idam ettiler

Suriye’nin Halep kentinde Özgür Suriye Ordusu mensupları, Esad yönetimine bağlı Şebbiha’nın merkezini ve iki karakolu ele geçirdi. Çatışmalarda, sonrasında yaşanan linç ve idamlarda Şebbiha’nın başı Zeyno Berri ile 40 kişi hayatını kaybetti

Milliyet'ten Bünyamin Aygün'ün izlenimleri şöyle: Kanlı çatışmaların yaşandığı Halep’in çevresinde ilerlerken, tarihi bir baskına tanıklık edeceğimi hiç düşünmemiştim. Özgür Suriye Ordusu mensupları kentin güneyinde yoğun bir hazırlık içindeydi. Hedefleri belliydi, Esad yönetimine bağlı Şebbiha’nın (Hayalet, hortlak anlamına geliyor, rejime bağlı milisleri tanımlıyor) merkezini ve iki karakolu ele geçirmek. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan operasyon ve 5-6 saat sürdü. Sonuç; onlarca ölü, yaralı ve esir alınan rejim muhafızları..



Muhalifler, Mesekin bölgesindeki Hanano karakolu, Salhin karakolu ve Esad’a bağlı Şebbiha milislerine ait Zeyno Berri istihbarat merkezine eşzamanlı saldırı düzenledi. Saldırılarda 41 kişi hayatını kaybederken 17 asker de esir alındı. Güne bomba ve silah sesleriyle başlayan Halep’te izlediğim dehşet anları unutulacak gibi değildi.İdidaya göre ilk saldırı Şebbiha’nın en tepedeki adamı olarak bilinen ve Devlet Başkanı Başer Esad’a bağlı Zeyno Berri’nin talimatıyla Halep dışında Özgür Suriye Ordusuna mensup 15 kişiyi öldürüldü. Aynı gecenin sabahında harekete geçen Özgür Suriye Ordusu, 3 ayrı stratejik noktaya baskın düzenledi.

Baskında Mesekin bölgesinde bulunan Hanano karakolunda bulunan polisler çatışmaya girmeden teslim olurken, Salhin karakolunda uzun süren çatışmalar sonunda 7 polis öldürülerek kontrol ele geçirildi. Direnişçiler her iki karakolu da ateşe verdi.

Cehenneme döndü

Aynı saatlerde kentin güney bölgesinde büyük bir baskın gerçekleştirildi. Bu dakikaları adım adım izledim. Suriye’de muhaliflere karşı düzenlenen kanlı baskınların birinci sorumlusu olarak gösterilen Şebbiha merkezine Makineli tüfek, RPG ve el bombalarıyla saldırıya geçildi. Tek katlı, sıkı korunan binadan muhaliflere ateş açıldı. Bu arada Suriye Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterler Şebbiha İstihbarat Merkezi yakınlarını adeta cehenneme çevirdi. Jetlerin fırlattığı Rus yapımı roketlerden bazılarının patlamadığı ve yere saplandığı gözlenirken helikopterler muhaliflerin üzerine mermi yağdırdı.

Fabrika bombalandı

Baskına çok iyi hazırlanan direnişçiler istihbarat merkezi etrafında bulunan binaların kapılarını kırıp, duvarlarını delerek siperler oluşturdular. İstihbarat merkezi kısa sürede ablukaya alındı. Şebbiha istihbarat merkezinden bir keskin nişancının da destek vermesiyle direnişçiler uzun süre binaya yaklaşamadı. Bu arada uçaklardan fırlatılan füzelerden bazıları çevredeki sivil evlere isabet ederken, yanlışlıkla bir kimyasal fabrikasını da vurdular. Kimyasal fabrikasının kapalı olması nedeniyle can kaybı olmazken çıkan siyah dumanlar Halep’in dört bir tarafından görüldü.

RPG ile binanın duvarı delindi

Uçak, helikopter ve keskin nişancıların korumasına rağmen Özgür Suriye Ordusu mensupları ablukayı gevşetmeden adım adım binaya yaklaştı. Önce RPG lerle binanın duvarı delindi. El bombası ve uzun namlulu silahlar korumasında bir gurup direnişçi etrafı duvarlarla çevrili İstihbarat Merkezi’nin içine sızdı. Buradan binanın içini adeta mermi yağmuruna tutan direnişçiler kısa sürede kontrolü ele geçirdi.

Linçten kurtarıp idam ettiler

Özgür Suriye Ordusu mensubu çok sayıda direnişçi açılan gediklerden bina içine ani baskın yaparak burada bulunanlardan 3 kişiyi öldürdü. Yıllarca Beşar Esad’a bağlı çalışan milislerin liderliğini yapan Zeyno Berri ve adamları sağ ele geçirildi. Ancak kenar mahallelerden gelen binlerce Halepli Zeyno Berri ve adamlarını linç etmek istedi. Zafer nidalarıyla Zeyno Berri İstihbarat Merkezi’nden çıkarılanlar önce bir binanın mahzenine kilitlendi. Yakalananlar binadan çıkarılırken terlik, dipçik hatta uçaklardan fırlatılan roketlerin kovanlarıyla dövüldü. Tamamı binaya sokulan Zeyno Berri ve adamları bir kamyonetin kasasında önce Özgür Suriye Ordusu mahkemesine çıkarıldı ardından jet hızıyla kurşuna dizilerek idam edildi.

Yolcu uçağı az daha düşüyordu

Bu arada Allepo (Halep) Havaalanı’ndan havalanan bir yolcu uçağı çatışmaların yaşandığı bölgeden geçemedi ve ani rota değişikliği yaptı. Allepo Havaalanı’ndan havalandıktan kısa bir süre sonra Suriye Hava Kuvvetlerine ait miglerin, muhaliflere karşı füze ve mermi yağdırdığı bölgenin üzerine geldi. Henüz kalkış ivmesini tamamlayamayan yolcu uçağı ani rota değiştirmek zorunda kalınca irtifa kaybetti. Savaş uçaklarının rotasından kıl payı kurtulan uçağın motorlarından garip sesler gelmeye başladı. Rotasını kuzey’e çeviren uçak Halep semalarında bir tur attıktan sonra uçuşuna devam etti.