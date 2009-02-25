Lincoln'ün zor günleri!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Lincoln, Skibbe´nin gidişiyle adeta yıkıldı.



Aslan’ın Brezilyalı yıldızı Lincoln, Skibbe’yle adeta yeniden kendini bulmuş ve ligin ilk yarısının sonlarına doğru muhteşem bir performans ortaya koymuştu. Bu süreçte Rus kulüplerinden transfer teklifleri alan, ancak Cim Bom’la yola devam eden tecrübeli futbolcu, Skibbe’nin gidişiyle adeta yıkıldı.



Fanataik gazetesinin haberine göre; geçen sezon büyük sorunlar yaşadığı ve kendisini kadro dışı bırakan Feldkamp’la başbaşa kalan Lincoln, Bülent Korkmaz’ın da takımın başına geçmesiyle kara kara düşünmeye başladı.



Mesajı vermişti



Bülent Korkmaz, sezon içerisinde kaptanlık pazubandının Lincoln’e verilmesiyle ilgili olarak, “Arda varken Lincoln’ün kaptan olması yanlıştı” demişti. Bunun yanı sıra 40 yaşındaki hocanın, Sambacı’yı kendi oyun düzeninde düşünmediği öğrenildi. Agresif, savaşan bir takım yaratmak isteyen Korkmaz, Lincoln’ün lüks kaçacağı kanısına sahip. Yıldız futbolcunun kadroya girememesi halinde nasıl bir tavır koyacağı merak konusu.



Arda Turan kaptan oluyor



Lincoln’e kaptanlık pazubandı verilmesinin ardından, “Bundan sonra ikinci kaptanlığı kabul etmem” diyen Arda Turan, Bülent Korkmaz’ın gelişiyle birlikte hayaline kavuşacak gibi görünüyor. Genç hocanın, Sarı-Kırmızılı oyuncuya sezon içerisinde kaptanlık görevi vermeyi düşündüğü öğrenildi. Ancak Galatasaray Yönetimi’nden veya teknik heyetten konuyla ilgili kesin bir açıklama gelmedi.





