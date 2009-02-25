T24 LogoT24 Logo
Spor

Lincoln'ün zor günleri!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Lincoln, Skibbe´nin gidişiyle adeta yıkıldı.

25 Şubat 2009 02:00

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Lincoln, Skibbe´nin gidişiyle adeta yıkıldı.

Aslan’ın Brezilyalı yıldızı Lincoln, Skibbe’yle adeta yeniden kendini bulmuş ve ligin ilk yarısının sonlarına doğru muhteşem bir performans ortaya koymuştu. Bu süreçte Rus kulüplerinden transfer teklifleri alan, ancak Cim Bom’la yola devam eden tecrübeli futbolcu, Skibbe’nin gidişiyle adeta yıkıldı.

Fanataik gazetesinin haberine göre; geçen sezon büyük sorunlar yaşadığı ve kendisini kadro dışı bırakan Feldkamp’la başbaşa kalan Lincoln, Bülent Korkmaz’ın da takımın başına geçmesiyle kara kara düşünmeye başladı.

Mesajı vermişti

Bülent Korkmaz, sezon içerisinde kaptanlık pazubandının Lincoln’e verilmesiyle ilgili olarak, “Arda varken Lincoln’ün kaptan olması yanlıştı” demişti. Bunun yanı sıra 40 yaşındaki hocanın, Sambacı’yı kendi oyun düzeninde düşünmediği öğrenildi. Agresif, savaşan bir takım yaratmak isteyen Korkmaz, Lincoln’ün lüks kaçacağı kanısına sahip. Yıldız futbolcunun kadroya girememesi halinde nasıl bir tavır koyacağı merak konusu.

Arda Turan kaptan oluyor

Lincoln’e kaptanlık pazubandı verilmesinin ardından, “Bundan sonra ikinci kaptanlığı kabul etmem” diyen Arda Turan, Bülent Korkmaz’ın gelişiyle birlikte hayaline kavuşacak gibi görünüyor. Genç hocanın, Sarı-Kırmızılı oyuncuya sezon içerisinde kaptanlık görevi vermeyi düşündüğü öğrenildi. Ancak Galatasaray Yönetimi’nden veya teknik heyetten konuyla ilgili kesin bir açıklama gelmedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24