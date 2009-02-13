Lincoln'ün el yazmasına 3.4 milyon dolar

Bunun, Lincoln'ün yeniden başkan seçildikten sonra Beyaz Saray'da yaptığı konuşmanın metni olduğu belirtildi.Satışın, Amerikan tarihi belgelerinin satışıyla ilgili yeni bir rekor olduğu bildirildi. Geçen sene de Lincoln'e ait bir belge 3,40 milyon dolara satılmıştı.Lincoln'ün 200'ncü doğum yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde açık artırmaya çıkarılan el yazmasını, müzayedeye telefonla katılan adı açıklanmayan bir kişinin aldığı belirtildi.