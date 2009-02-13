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Dünya

Lincoln'ün el yazmasına 3.4 milyon dolar

Eski ABD başkanlarından Lincoln'ün 1864 tarihli konuşmasının el yazması, açık artırmada 3,44 milyon dolara satıldı

13 Şubat 2009 02:00

ABD'nin eski başkanlarından Abraham Lincoln'ün 1864 tarihli konuşmasının el yazması, açık artırmada 3,44 milyon dolara satıldı.

Bunun, Lincoln'ün yeniden başkan seçildikten sonra Beyaz Saray'da yaptığı konuşmanın metni olduğu belirtildi.

Satışın, Amerikan tarihi belgelerinin satışıyla ilgili yeni bir rekor olduğu bildirildi. Geçen sene de Lincoln'e ait bir belge 3,40 milyon dolara satılmıştı.

Lincoln'ün 200'ncü doğum yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde açık artırmaya çıkarılan el yazmasını, müzayedeye telefonla katılan adı açıklanmayan bir kişinin aldığı belirtildi.

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