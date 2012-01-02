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Lincoln'den beklenen bonus gelmedi

Sarı-kırmızılıların, büyük ümitlerle almasına karşın yarı fiyatına gönderdiği Lincoln'den beklediği bonus gelmedi.

02 Ocak 2012 02:00

T24-  Sarı-kırmızılıların, büyük ümitlerle almasına karşın yarı fiyatına gönderdiği Lincoln'den beklediği bonus gelmedi.

　

Galatasaray'da saha içi performansından çok aldığı yüksek ücret, sakatlıkları, teknik direktörleriyle yaşadığı sorunlar ve kamplara geç katılmasıyla gündeme gelen Cassio Lincoln'ün düşüşü sürüyor. Bu düşüş, aynı zamanda Galatasaray'a zarar veriyor.


3 maddelik rest

Son olarak Aralık 2011'e kadar Brezilya temsilcisi Avai'ye kiralık giden Sambacı, forma giydiği 17 maçta 3 gol ve 8 asistle vasatı aşmasına rağmen takımının küme düşmesine engel olamadı.



Brezilya Ligi'nde sezonun tamamlanmasıyla birlikte boşta kalan 32 yaşındaki oyuncu, bu kez ülkesinden Coritiba'yla anlaşmaya vardı.


Palmeiras ile sarı-kırmızılı kulüp, Lincoln'ün gelecekteki olası bir transferinde, bonservis ücretinin yüzde 50'sinin Galatasaray'a ödenmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Transferin bedelsiz gerçekleşmesi üzerine Cimbom, eski 10 numarası'ndan gelir elde edemedi..


2007-2008 sezonu öncesi Bundesliga'dan 5 milyon euroya transfer edilen Lincoln, Şubat 2010'da 2 milyon 166 bin euro bonservisle Palmeiras'a 2 yıllık imza atmıştı.

Oyuncunun yüksek maliyetten bir nebze kurtulmak için Avai'nin 'kiralık' teklifini kabul eden Palmeiras Yönetimi, böylece ayda 270 bin dolar kazanan (yıllık 2.3 milyon euro) Lincoln'ün maaşının yarısını ödeme yükümlülüğünü Avai'ye devretmişti..

　



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