Lincoln rövanşa da zor!



Galatasaray'da Cassio Lincoln, teknik direktör Michael Skibbe’nin koruması altında... 17 Ocak’ta oynanan Malatyaspor maçında sakatlanan Brezilyalı yıldızın dönüşü yine rötar yaptı. Denizli kadrosuna alınmayan Lincoln’ün Sivasspor rövanşında da oynaması zor.



Sol kaval kemiğine aldığı darbe ile ayağında ödem bulunan Lincoln’ün takıma geri dönüşünün rötarında Skibbe büyük rol oynadı. Denizlispor ile bugün oynanacak maç öncesi Futbol Komitesi idarecileri heyecanlı bir bekleyiş içine girdi. Yöneticiler, Lincoln ile yaptıkları görüşmelerde "Hafif ağrılarım var. Ancak buna rağmen oynayabilirim" yanıtını aldıkları için, Sambacının sahada olma ihtimali üzerinde durdu. Sarı kırmızılı yöneticiler Lincoln’ün oynamasını diliyor ve bu konuda bir karar bekliyordu. Bu yüzden "Lincoln Denizli kadrosunda olacak mı?" sorusunun yanıtı için Skibbe’den ışık umuyordu.



Brezilyalıyı riske etmiyor



Alman teknik adam, kulüp doktorları ile yaptığı görüşmede, "Ağrıları halen devam ediyor. Bir kaç gün içinde bunu atlatır" bilgisini aldı. Skibbe, G.Saray Kulübü Doktorlarının "bir kaç gün" ifadesi üzerine 10 Numaralı oyuncusunu hem Denizlispor maçının kadrosuna almadı, hem de GS TV’ye, "Lincoln en az 1 hafta daha aramızda olmayacak" açıklamasını yaptı.



Alman çalıştırıcının Lincoln’ün takıma dönüşü konusundaki tavrı netti. Brezilyalı yıldızı riske etmek istemedi ve ona dönüşü için ek süre de verdi. Skibbe’nin bu kararının arkasında ise Lincoln’ün geçen yıl yaşadığı tam 2 aylık sakatlığın yattığı ortaya çıktı.



Geçen yıldan acı tecrübe



Alman teknik adam, geçen yıl yine sol ayağından bu kez adalesinden sakatlanan ve 2 Aralık 2007’de oynanan maçta fedakarlık yapıp ağrıları olmasına rağmen sahaya çıkan Lincoln’ün aynı olayı yaşamaması için 1 hafta daha beklemekte karar kıldı.



Sambacı, geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediye maçında ağrılarına karşın sahaya çıkmış ve maçın 25.dakikasında aynı bölgeye aldığı darbe sonucu 2 ay boyunca takımdan uzak kalmıştı. Skibbe’nin yaşadığı acı tecrübeleri göz önüne alarak Lincoln konusunda aceleci olmayacağı öğrenildi. Denizli deplasmanında Lincoln’ü düşünmeyen Skibbe’nin Brezilyalı yıldıza salı günü Sivasspor ile oynanacak Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında da görev vermemesi bekleniyor.