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Spor

Lincoln piyasa yapıyor

Lincoln, “Avrupa’nın en değerli orta saha oyuncularından biri” olarak gösterildi

06 Mayıs 2009 03:00


Sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan Cassio Lincoln, “www.lincolnofficial.com” adresli kişisel internet sitesinde “Avrupa’nın en değerli orta saha oyuncularından biri” olarak gösterildi

Haber yorumda ligin 2. yarısında varlık gösteremeyen Brezilyalı yıldız için, “2008-09 sezonundaki rakamlar bunun nedenini açıklıyor. 34 maçta 10 gol atarken, 21 asist yaptı. Lincoln sahada olduğu zaman gol endeksi, yüzde 91 gibi etkileyici bir averaja ulaşıyor. O ne zaman oynarsa goller ve asistler toplandığında 31 gol ediyor. Buna ek olarak, 10 numaralı forma, 8 golle Türk kulübünün ikinci silahı durumunda bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon Avrupa kupalarındaki tek golünü İsviçre’de Bellinzona’ya attı. Lincoln, Kocaelispor’a 5-2 kaybedilen 22 Şubat’taki maçtan sonra ligde gol kaydedemedi.




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